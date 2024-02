Mãe de Davi é notificada para sair de casa - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 21:56 | Atualizado 06/02/2024 21:58

Elisângela Brito, mãe do participante do BBB 24 Davi, revelou na última segunda-feira (5) que precisou deixar a casa onde vive em Salvador, Bahia, por ameaça de desabamento.

De acordo com informações do Splash, do Uol, Elisângela recebeu a primeira notificação da Codesal em novembro de 2023. Recentemente, a Defesa Civil de Salvador solicitou que ela evacuasse a área do seu imóvel por conta do risco de desmoronamento devido às chuvas.

"No fundo da casa há um deslizamento de terra mesmo com a lona que colocaram. Fui notificada para sair, evacuar esse imóvel imediatamente. Não posso ficar aqui", lamentou a mãe do brother.

Segundo o site, Elisângela passou a dormir na sala com a filha Maria Eduarda, de 7 anos, após a notificação. Ela considera voltar à sua antiga casa para morar com irmã de Davi, Raquel Brito, de 23 anos. Com isso, a mãe do confinado ocuparia o quarto que o rapaz cresceu.