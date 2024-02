Ator da Record desaparece após entrar em carro com desconhecido - Reprodução/Instagram

Ator da Record desaparece após entrar em carro com desconhecidoReprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 17:01

O ator Edson Caldas Barboza, que esteve no elenco da novela "Gênesis", da Record, desapareceu na última sexta-feira (2) após entrar em um veículo com um desconhecido.

De acordo com informações divulgadas pelo programa "Balanço Geral", o artista foi visto pela última vez em um bar no bairro de Coelho Neto, no Rio de Janeiro. O local é próximo à sua residência.

Edson, que trabalha como entregador de aplicativo há dois meses, estava em um bar antes de atender uma demanda de entrega no bairro do Grajaú. O ator entrou em seu próprio veículo acompanhado de um desconhecido e não foi visto desde então.

Segundo testemunhas, não houve qualquer discussão entre o ator e o homem que o acompanhou. As investigações revelaram que o GPS do celular de Edson indica que o aparelho está em Japeri, município da Baixada Fluminense. A polícia tenta traçar a rota percorrida pelo veículo através de câmeras de segurança da região.