Fã é descoberto com credencial falsa em show de Anitta e debocha - Foto: Reprodução

Fã é descoberto com credencial falsa em show de Anitta e debochaFoto: Reprodução

Publicado 06/02/2024 12:44 | Atualizado 06/02/2024 14:22

Um admirador fervoroso da cantora Anitta surpreendeu ao usar uma credencial All Inclusive falsa. O item lhe permitiu acesso irrestrito a vários setores nos "Ensaios da Anitta", onde ele aproveitou a oportunidade para interagir com os famosos presentes. Porém, a fraude foi revelada por um membro da produção da cantora.



O jovem Rodrigo Belz, como se identifica, inicialmente reagiu de forma debochada nas redes sociais, mas acabou reconhecendo o erro e sendo bloqueado pela Anitta. A credencial falsa não é toda a história, já que internautas identificaram que a rubrica usada nela pertencia a um ex-presidente.



Ao que parece, o fã usou a assinatura de ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso, algo que pode colocar o jovem em sérios problemas legais. "É bizarro que a gente tenha acesso a assinatura de várias pessoas na Wikipédia e que dá para simplesmente [... para] falsificar a de um presidente, por exemplo", apontou um usuário.



Após aproveitar a fama recente e debochar da situação, o fã se desculpou: "Confesso que não me orgulho mais. Realizei um sonho, nunca tive a intenção de prejudicar alguém... Quem me conhece sabe que eu jamais iria ser ruim com alguém. Coração tá triste, mas lembre-se que Deus é maior", escreveu ele, que já voltou para São Paulo.



“Assim nasce mais um participante novo para a fazenda”, ironizou uma internauta. “so poderia ter procurado uma artista melhor (risos)”, sugeriu outra. “Comete crime e é elogiado? Eu hein”, apontou um terceiro. “A gay ainda quer tá certa! Alguém avisa a ela tá errada”, pediu mais um.