Recentemente, Cauã Reymond deu vida a protagonista em 'Terra e Paixão'Divulgação/Rede Globo

Publicado 06/02/2024 11:48 | Atualizado 06/02/2024 11:49

Após encerrar suas participações como mocinho em "Terra e Paixão", Cauã Reymond já está mergulhado em um novo projeto na Globo, desta vez, nos bastidores. O ator, que interpretou Caio na novela de Walcyr Carrasco, agora assume um papel diferenciado: o de roteirista!



Aprovada pela emissora, a série "Mata-Mata" foi desenvolvida por Cauã Reymond e está em fase de pré-produção. Conforme informações do portal Notícias da TV, o projeto promete trazer uma trama envolvente e atual, explorando o universo do futebol brasileiro sob uma nova perspectiva.



A trama gira em torno de Maurício, um ex-jogador que se tornou um empresário de sucesso no mercado do futebol. Sua jornada será marcada por dilemas éticos, com transações milionárias e diversos altos e baixos. A série também destacará a relação de Maurício com sua assistente, Cris, que se torna sua sócia.



"Mata-Mata" promete mergulhar nas conexões entre os empresários e os jogadores, mostrando como eles ultrapassam limites profissionais. Com Cauã Reymond à frente do projeto, a expectativa é alta para a estreia da série no Globoplay. Como o esperado, fãs do ator anseiam por histórias bem construídas e personagens cativantes.