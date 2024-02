A apresentadora Cátia Fonseca no cenário do 'Melhor da Tarde' - Divulgação

A apresentadora Cátia Fonseca no cenário do 'Melhor da Tarde'Divulgação

Publicado 06/02/2024 14:05 | Atualizado 06/02/2024 14:13

A apresentadora Cátia Fonseca, que comanda o Melhor da Tarde na Band, vem preocupando os fãs. Seguidores perguntaram sobre o afastamento da famosa, que chegou a gravar de Orlando (EUA) recentemente. Porém, ela revelou quando estará de volta e também fez uma publicação misteriosa.



“Cadê você, Cátia?”, questionou uma internauta, preocupada com a apresentadora. “Oiê! Voltamos ao vivo amanhã, tivemos um atraso na entrega do estúdio, beijos!”, respondeu a famosa. Ela fez a mesma declaração para todos os seguidores que perguntaram do sumiço recente.



“Nossa Katia. Sei que você tinha que tirar férias. Mas não aguento mais ver remake. Sou muito mesmo sua fã. E você, antes de ser uma personalidade famosa, é gente como a gente. Deus e a Virgem Maria te abençoe sempre. Belíssima, como vc me chamou um dia”, elogiou uma seguidora, sentindo falta da famosa.



Embora ainda não tenha retornado ‘ao vivo’ na TV, em seu perfil no Instagram a famosa segue presente e publicou a seguinte frase: “Fique tranquilo! O tempo coloca cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo!”, diz a imagem com Cátia Fonseca ao fundo. “E nem é meme, viu?”, brincou a apresentadora na legenda.



Questionada pela coluna se a frase seria uma indireta para alguém, ela respondeu: “Não tem um foco, é uma constatação”. Nos comentários, internautas concordaram com sua declaração, perguntando se a famosa anda bem e quando volta às telinhas.