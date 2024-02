Fábio Gontijo diz que foi agredido por Jenny Miranda - Reprodução/Instagram

Fábio Gontijo diz que foi agredido por Jenny MirandaReprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 15:21 | Atualizado 06/02/2024 15:22

O processo de divórcio de Jenny Miranda e Fábio Gontijo chegou oficialmente ao fim. Após a ex-participante do reality "A Fazenda" comemorar a novidade nas redes sociais, o médico decidiu expor os motivos que levaram ao término do casamento.

De acordo com Fábio, foi ele quem pediu o divórcio. “Não entendo o porquê dela estar dizendo que está ‘comemorando o divórcio’. O que eu mais fiz pela Jenifer enquanto estivemos juntos foi defendê-la de tudo e de todos. Eu coloquei a vida dela à frente da minha, mesmo sabendo que eu só conhecia a versão da história que ela me contou”, declarou em entrevista à Quem.

O médico também revelou que foi agredido pela ex-mulher mais de uma vez quando estavam juntos. “Em meio às crises dela, quem sofria era eu. Por diversas vezes, eu apanhei dela e fiquei calado. Na virada do ano [de 2022] na Califórnia, ela quase me deixou cego usando a unha. E eu sempre relevando tudo isso, afinal achava que as crises eram por causa das coisas que ela vinha passando”, relatou.

Gontijo afirma que a agressão foi um dos principais motivos que levou ao fim do casamento. “Agora, depois de um término também motivado por uma agressão física, ela vir dizer que está ‘comemorando’ divórcio é muita falta de consideração comigo e só me faz pensar que tudo que diziam dela era verdade. Estou bem triste com toda essa situação”, completou.

Procurada pelo site, Jenny negou a agressão. "Ele tem um machucado no olho. Eu tenho a unha grande. A gente [estava] brincando, eu enfiei sem querer a unha no olho dele. Tem uma foto que ele está com o braço vermelho, porque eu peguei ele quase beijando uma mulher dentro de um navio e aí quando chegou no quarto, eu dei um tapa no braço dele. Isso o que aconteceu. Coitado. Um homem daquele tamanho não sabe se defender? Por que ele não foi pra delegacia?", disse a mãe de Bia Miranda.

"Dei um tapa no braço dele. O que ele fez é agressão. Devia ter dado um tapa na cara ele, arrebentado ele, eu não fiz isso. Eu era tão ruim que ele me defendeu [quando eu estava] na Fazenda e agora está fazendo o mesmo que todo mundo fez, que é falar mal de mim porque quer mídia em cima do meu nome", finalizou a influencer.