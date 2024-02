Cid Moreira se manifesta após acusação do filho - Divulgação/Globo

Cid Moreira se manifesta após acusação do filhoDivulgação/Globo

Publicado 06/02/2024 20:29 | Atualizado 06/02/2024 20:31

Cid Moreira se pronunciou nesta terça-feira (6) após seu filho adotivo, Roger Moreira, acusá-lo de estupro. A equipe do jornalista de 97 anos afirmou que a declaração é caluniosa e que Roger "já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito".

"Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória. Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros", diz nota enviada à Quem.

De acordo com a equipe do ex-apresentador do "Jornal Nacional" informa que essa não é a primeira vez que Roger entra na Justiça contra o pai. "Como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e 'dar amor' agora pede a prisão do mesmo?", questiona o comunicado.

"Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira. Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, terrena e divina, acreditam que, mais uma vez, essa calúnia será desmascarada", completou.