Gabi Martins fala sobre procedimentos estéticos - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 18:36 | Atualizado 06/02/2024 18:37

A cantora Gabi Martins abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (6) e fez um desabafo sobre os procedimentos estéticos que já fez no rosto. De acordo com a artista, ela sente que exagerou nas mudanças faciais.



Durante o papo com os seguidores, a artista foi questionada se faria harmonização facial novamente e abriu o coração em sua reflexão. "Vou ser sincera, eu sou muito a favor da gente se cuidar e estar bem com a gente mesmo. Hoje eu vejo que exagerei nos procedimentos", afirmou.

"Retirei tudo e não faço mais tem 2 anos, apenas botox. Mas não me impede de fazer alguns outros, mas eu prezo hoje em dia pela naturalidade", explicou a ex-BBB.

Desabafo de Gabi Martins Reprodução/Instagram