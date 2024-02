Deborah Secco e filha Maria Flor - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2024 09:28

Aos 44 anos, a atriz Deborah Secco descarta a ideia de ter mais filhos, negando a possibilidade de aumentar sua família após ter considerado a gravidez ou adoção. Em entrevista para a revista Quem, a famosa explica sua visão sobre a maternidade. Porém, ela destacou sua capacidade de mudar de ideia.

"Hoje não compraria a história de ser mãe biológica outra vez. Para adotar também não. Hoje não vejo a maternidade como uma possibilidade. [...] Realmente prefiro ser uma metamorfose ambulante. Pode ser que daqui a dois meses pense diferente. Mas hoje não vejo essa possibilidade", contou a famosa.

Deborah compartilha que sua filha, Maria Flor, também oscila entre querer ou não um irmão para dividir a atenção dos pais. "Às vezes ela pede, mas quer muito uma irmã da idade dela (risos). E, às vezes, fala que não, que quer ter a mãe só para ela", revelou a artista.

"Acho que a maternidade talvez seja a coisa que a gente consiga menos se preparar. [...] É sempre um baque ver que ela [Maria Flor] cresceu, entender que ela tem opiniões, e a gente vai tendo que lidar com isso, com essa coisa do quanto ela é parecida comigo”, refletiu a famosa.

Revelando que a evolução da filha vai sendo “esfregada na sua cara”, a atriz também confessou que vê cada detalhe seu em Maria Flor. “[Ela] é muito independente, muito parecida comigo no meu melhor e no meu pior. Ela só tem a cara do Hugo, porque o jeito é todo meu (risos)", brincou a artista.