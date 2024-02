Rei Charles III ao lado da Rainha Camila após deixar o hospital de Londres nesta segunda-feira, 29 - Daniel Leal / AFP

Publicado 05/02/2024 16:43

O Palácio de Buckingham informou nesta segunda-feira (5) que o rei Charles III, de 75 anos, está com câncer. No comunicado, não foi informado qual é o tipo de câncer e nem o estágio da doença.

A notícia rapidamente repercutiu no mundo inteiro e internautas comentaram sobre o estado de saúde do sucessor da rainha Elizabeth II nas redes sociais. "Lei do retorno", disse um. "Reinado do Rei Charles III já seria breve por conta da idade, agora o homem descobriu um câncer", declarou outro. "Rei Charles III mal começou a trabalhar e já vai meter o atestado, impressionante", afirmou uma terceira.

"O diagnóstico de câncer do Rei Charles III mostra mais uma vez que a doença não faz acepção de pessoas. A detecção precoce emerge como a principal estratégia para uma batalha bem-sucedida. Esteja atento aos sinais que o seu corpo apresenta!", alertou mais um.

Diagnóstico do Rei Charles III

Segundo a nota emitida pelo palácio, o monarca já iniciou o tratamento e os médicos recomendaram que ele adie algumas atividades públicas. No entanto, o rei deve seguir com trabalho "de escritório" e obrigações de Estado.

O palácio também afirma que o rei está "totalmente confiante" em relação ao tratamento e deseja retomar suas funções públicas assim que possível. A decisão de tornar o diagnóstico público foi para evitar especulações e também para melhorar a compreensão pública do que é ser afetado pelo câncer.