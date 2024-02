Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 12:37 | Atualizado 05/02/2024 12:53

O advogado de Alexandre Correa está movendo uma ação, nesta segunda-feira (5/2), contra a Record e Ana Hickmann. O processo vem após declarações polêmicas da famosa no Domingo Espetacular. Alezinho, filho do ex-casal, também está envolvido, contra a própria mãe e a emissora.



Segundo a colunista Fábia Oliveira, Enio Martins Murad, representante do empresário, explicou que a ação pede direito de resposta, indenização de R$ 15 milhões e destaca danos morais e materiais. O advogado alega que o programa da Record condenou Alexandre antes mesmo de qualquer processo legal.



Murad ressalta que a acusação pública afetou negativamente o empresário, já Alezinho foi o principal prejudicado com a situação. “O Alexandre e o Alezinho foram vítimas de alienação parental [... então] estão processando a Record e a Ana Hickmann por danos morais e materiais”, declarou.



Alegando que Alexandre Correa teve seu direito de cidadão violado, o advogado detalhou um dos pedidos da ação: “Por 52 minutos, usaram um canal de televisão para [... criticar o empresário.] Vamos pedir na Justiça que o Alexandre tenha direito de resposta no mesmo tempo, no Domingo Espetacular”, explicou.



Vale lembrar que a defesa de Alexandre Correa também entrou com pedido para anular o laudo de agressão, descrevendo os motivos: “foi feito sem exame clínico da suposta vítima, ela sequer compareceu ao IML; quando acontece uma lesão tem que ser fotografada e anexada ao laudo, não foi fotografada nenhuma lesão”.