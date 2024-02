Maiara - Foto: Reprodução

MaiaraFoto: Reprodução

Publicado 05/02/2024 12:04 | Atualizado 05/02/2024 12:05

Maiara, da dupla sertaneja com Maraísa, não ficou quieta diante das críticas recebidas nas redes sociais sobre seu comportamento em shows. A cantora resolveu rebater os internautas de forma direta, demonstrando que não pretende mudar sua maneira de se apresentar.



Durante uma live em seu Instagram, Maiara foi clara ao afirmar que continuará fazendo seus shows da forma que deseja. "Vou fazer meu show, vou me divertir sim, vou ser feliz sim, vou beber cachaça sim, vou me jogar no chão, vou dançar, fazer minhas coreografias que só eu sei, e eu não estou nem aí", disparou a cantora.



Enquanto se maquiava, a famosa continuou se explicando: “Quem quiser que assista, quem não quiser…”. As críticas surgiram após um vídeo da apresentação da dupla em Florianópolis viralizar nas redes sociais. Maiara se jogou no chão e até apareceu virando uma garrafa de bebida.



Contudo, a prática de beber durante os shows não é novidade para a dupla, e a cantora reforçou que isso não prejudica o seu trabalho. Em sua live, Maiara deixou claro que não se importa com as opiniões negativas. O desabafo da cantora gerou repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre fãs e seguidores.



“Será que essa resposta seria a mesma no começo da carreira? Depois de roça e famosas as coisas mudam”, apontou um internauta. “Errada ela não tá, mas ela não pode esquecer que as pessoas do show dela pagaram pra ver ela cantar e ‘ficar em pé’”, destacou outra. “Num responde não meu amor esse povo é doido”, defendeu uma terceira.