Voltaram? Bianca Andrade e Fred compartilham momentos fofos em Londres - Foto: Reprodução

Publicado 05/02/2024 10:46

A movimentação nas redes sociais está intensa com a notícia de que Bianca Andrade e Fred, pais de Cris, poderiam ter reatado o relacionamento. Os famosos estão passando dias juntos em Londres, curtindo momentos em família, onde a empresária realiza um intercâmbio.



Em meio aos passeios pela cidade, a dupla compartilhou um momento especial ao prestigiar um jogo do Arsenal Futebol Clube. Fãs e seguidores não deixaram passar despercebido o possível clima entre eles, principalmente quando Bianca teria chamado Fred de "amor".



O estádio foi palco de registros descontraídos entre os famosos e a web ficou agitada com a legenda de Fred: “Felizmente o futebol já me proporcionou dias inesquecíveis, mas sem dúvida o dia de hoje foi um dos mais especiais, porque vocês estavam lá”, escreveu ele em uma foto com os três juntos.



Os internautas não perderam tempo em especular sobre uma possível reconciliação entre Bianca e Fred, reacendendo a torcida dos fãs pelo retorno do antigo casal. “Quero essa família juntinha pra ontem!”, afirmou uma seguidora. “Estamos prontos tá?”, avisou outra. “Eles são lindos demais juntos”, elogiou uma terceira. “Maturidade mores! Lindo de ver!”, reparou mais uma.