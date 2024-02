Gizelly Bicalho se irrita e da fora em Celso Portiolli ao vivo no Domingo Legal - Foto: Reprodução

Publicado 04/02/2024 19:00 | Atualizado 04/02/2024 19:53

Domingo foi dia de torta com climão no programa Domingo Legal, do SBT. Tudo porque, ao participar do quadro "Passa ou Repassa", a ex-BBB Gizelly Bicalho, se sentiu desmerecida pelo apresentador Celso Portiolli.



O comunicador teceu diversos elogios para Isabele Benito, adversária de Gizelly no game, mas quem pensa que a advogada criminalista deixou por menos, engana-se. Quando teve a oportunidade, Bicalho deu uma invertida no contratado do SBT.



“Porque ela é um avião nessa torta na cara. Cuidado com ela, porque ela fala rápido, ela é dinâmica, ela trabalha 19 horas por dia, ela não dorme. Ela se equilibra nesse salto… Ela é danada, cuidado com ela”, disparou ele, ao falar de Isabele.



Quando Celso fez a pergunta da rodada, a ex-BBB apertou o botão mais rápido do que Isabele, e aproveitou para rebater as provocações. “Tenho que te falar uma coisa. Sou advogada, né, brother? Eu fazia júri [por] horas, então ela é esperta, e eu também sou”, respondeu, arrancando uma risada sem graça do apresentador.