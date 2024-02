Anitta ganha presente especial de fã - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2024 17:48

Anitta foi surpreendida durante show ao ganhar um presente especial de um fã. Durante uma apresentação em Belo Horizontes, Minas Gerais, o artista Matheus Boldrin entregou um desenho da cantora ao lado da avó.

Em vídeo publicado no Instagram, a carioca não escondeu o sorriso e a emoção ao ver a arte. Natural de João Pessoa, Maria Glorete era dona de casa, cantava no coral da igreja e foi a responsável por iniciar a neta no canto. Ela morreu em 2011.

"Para quem não sabe, Anitta perdeu a avó antes do estrelato da cantora, então resolvi criar um desenho, eternizando um desses momentos", explicou Broldin. Na imagem, a artista aparece abraçando a avó e com o VMA, prêmio internacional da MTV, em mãos. Confira:

"Sou desenhista e também sou fã da Anitta há muitos anos, então resolvi fazer um presente muito especial pra ela: um desenho onde ela está ao lado de uma das pessoas mais importantes de sua vida, sua vózinha que infelizmente faleceu há alguns anos. Tive o prazer de entregar o desenho e registar um pouco da sua reação. Me senti muito realizado!! Espero que tenha gostado, foi de coração", explicou o artista no Instagram.