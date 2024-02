Zezé Di Camargo carregado pela noiva, Graciele Lacerda - Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo carregado pela noiva, Graciele LacerdaReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2024 14:00 | Atualizado 03/02/2024 17:09

Após curtir uma festa em Miami, nos Estados Unidos, Zezé Di Camargo saiu carregado pela noiva, Graciele Lacerda, em um carrinho de mão na noite da última sexta-feira (2).

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal se divertiu ao mostrar o antes e depois da noitada na balada. A influencer ainda incluiu no vídeo a música "Carrinho de Mão", hit do grupo de axé Terra Samba nos anos 90. Confira aqui Vale lembrar que Zezé Di Camargo está na Flórida com Graciele Lacerda a trabalho. O cantor fará dois shows nos Estados Unidos, Miami e em Boston, com sua turnê "Rústico". As apresentações não contam com o irmão e parceiro de dupla,