Bia Miranda é casada com DJ BuarqueReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2024 15:32

DJ Buarque, marido da influencer Bia Miranda, se pronunciou neste sábado (3) após ser acusado de agredir um entregador. Em vídeo divulgado nas redes sociais, , marido da influencer, se pronunciou neste sábado (3) após ser acusado de agredir um entregador. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o motoboy afirma que levou um tapa do artista após se recusar a entregar lanche na porta do apartamento do casal

Um seguidor ficou indignado com a situação e mandou um desabafo no direct de Buarque no Instagram. "Motoboy não é obrigado a subir na sua porta pra entregar parceiro, se a moto é roubada no tempo que ele subiu pra te entregar, você vai dar outra? E outra, o motoboy ganha por entrega, então não pode ficar subindo em toda entrega. Só um papo pra você que trabalha com público e não respondeu o corre do menor, gentileza gera gentileza", disse o internauta.

"Fala papai, vou te responder aqui porque veio dar um papo maneiro, na humildade", respondeu o cantor em conversa exposta no X (antigo Twitter). "Foi nada disso a história. Ele disse que não ia entrar porque não queria, aí tive que ir lá e perguntei porque não quis entrar, ele disse que não estava afim e não ia entrar".

"Falei que estava operado e minha mulher grávida, ele falou 'e dai, não vou entrar e acabou'. Peguei e bati no lanche. Apenas isso", declarou Buarque.

Print de conversa com DJ Buarque Reprodução/Instagram