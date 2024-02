Zé Neto em passeio de lancha - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2024 11:32

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, compartilhou um vídeo nas redes sociais na última sexta-feira (2) em uma pescaria e exibiu o filho de seis anos de idade pilotando a lancha.



Nas imagens publicadas nos Stories do Instagram, é possível ver o filho do sertanejo controlando a embarcação sentado no colo do guia de pescaria no Rio Paranaíba, em Santa Fé do Sul (SP). O profissional também chega a segurar a roda do leme, como é conhecido o volante de embarcações.

"Meu orgulho", declarou Zé Neto na legenda do vídeo.

De acordo com a Legislação da Marinha, o piloto deve ter mais de 18 anos e Carteira de Habilitação de Amador (CHA) para operar embarcações a motor, como lanchas.

