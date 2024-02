Andressa Urach assume o namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 20:46

Andressa Urach oficializou seu namoro com Lucas Matheus, que também trabalha em uma plataforma de vídeos adultos. A influencer conheceu o rapaz nas gravações de vídeo íntimo com três homens ao mesmo tempo.

Em foto publicada no Instagram nesta sexta-feira (2), Urach deu detalhes de seu relacionamento com Lucas. “Oficialmente namorando. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas", explicou na legenda.

Em seguida, a modelo revelou que o namoro conta com regras. "Obs: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo”, afirmou ela.

Andressa Urach faz convite ousado a Deborah Secco

Em entrevista à Rádio Metropolitana FM essa semana, Andressa aproveitou para fazer um convite para a atriz Deborah Secco e seu marido, Hugo Moura. A atriz de conteúdo sugeriu produzir um vídeo íntimo juntos.

"Eu acho que eu gostaria muito de fazer uma ‘collab’ com a Deborah Secco e o marido dela. Agora eu estou namorando, né. A gente poderia fazer uma troca", declarou a ex-participante do reality show "A Fazenda". "Deborah Secco, maravilhosa. Se você não quiser gravar, não tem problema. Pela primeira vez, eu permito dividir meu homem com você só pra te pegar".