Gabriel Ohnmacht foi pioneiro na patinação no gelo, um dos primeiros a usar as cores do País na modalidadeFoto: Reprodução

Publicado 03/02/2024 16:34 | Atualizado 03/02/2024 17:53

A família de Gabriel Ohnmacht, pioneiro da patinação de velocidade brasileira, confirmou na última sexta-feira (3) a morte do ex-atleta aos 23 anos. Ele foi encontrado sem vida pela mãe, Fátima Ohnmacht, deitado no sofá de sua casa, em Schaffhausen, na Suíça, onde morava.

Em entrevista ao Globo Esporte, Fátima contou que foi à casa do filho para pegar roupas para lavar quando o encontrou sem vida. "O encontramos no apartamento dele sem vida, no sofá. O laudo da perícia não indicou arrombamento nem nada assim. Ele estava deitado com fone de ouvido, por isso achei que ele não tinha me escutado quando cheguei. Me aproximei e percebi que estava sem vida, aparentemente sem nenhum ferimento. Achamos que foi um ataque cardíaco", explicou.

Filho de pai alemão e mãe brasileira, Gabriel Ohnmacht nasceu na Alemanha e aos 15 anos, decidiu defender o Brasil e se tornou um dos principais patinadores do país. O atleta foi o responsável por ajudar a desenhar os primeiros uniformes brasileiros da modalidade.

"Gabriel iniciou na patinação de gelo para o Brasil. Representou o Brasil com muito orgulho. Deixou de representar a Alemanha, porque o coração sempre bateu pelo Brasil. A patinação era a paixão dele", declarou a mãe do jovem.

Ao longo de sua carreira no esporte, ele competiu entre 2015 e 2017. Gabriel também ajudou o Brasil a retomar a filiação junto à União Internacional de Patinação. Nos últimos anos, ele havia se afastado do esporte para se focar na faculdade de química.

"O Gabriel guardava os uniformes do Brasil em uma gaveta. Ele me dizia: 'Quero voltar, nem que seja pra treinar crianças'. O amor dele pelo esporte foi muito grande e o meu também, sempre junto, levando-o para todos os lugares. Sempre me dizia que voltaria, não voltaria como alto rendimento, mas tinha muitos projetos. Tinha muitos planos, infelizmente ele se foi. É uma perda muito grande”, completou Fátima.