Távila Gomes está grávida do primeiro filho de Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Távila Gomes está grávida do primeiro filho de Luva de PedreiroReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2024 13:30

Távila Gomes, que está grávida do influenciador conhecido como Luva de Pedreiro, entrou no nono mês de gestação e desabafou sobre a ausência do pai da criança durante a gestação.

Na última sexta-feira (2), a bióloga publicou fotos de um ensaio de grávida em seu perfil no Instagram. Internautas questionaram Távila sobre a ausência dele nos registros e ela respondeu, mas logo apagou a publicação.

"Deve tá em alguma festa. Gente, essa vai ser a última vez que respondo algo relacionado a isso. Parem de perguntar, por favor. Se querem saber, vão perguntar pra ele", declarou Távila antes de excluir a postagem nos Stories.

Távila Gomes e Luva de Pedreiro anunciaram o término do relacionamento no final de dezembro de 2023, antes do Natal. Em janeiro, Luva enviou um buquê de flores para a ex-namorada e declarou em texto compartilhado nas redes sociais: "Távila, você é muito importante para mim. Te amo!".