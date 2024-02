Wanessa Camargo cai no choro no BBB 24 - Foto: Reprodução

Wanessa Camargo cai no choro no BBB 24Foto: Reprodução

Publicado 03/02/2024 12:57 | Atualizado 03/02/2024 16:26

Wanessa Camargo declarou que ficou desapontada consigo mesma por voltar a fumar cigarro no BBB 24. Na madrugada deste sábado (3), a cantora caiu no choro após o show de Thiaguinho na festa do reality e falou sobre o vício.

Em conversa com Yasmin Brunet e Marcus, a artista chegou a tremer pela falta de um isqueiro e falou sobre usar os cigarros como válvula de escape por conta da ansiedade. "Eu estou pensando em ir embora [do programa]", afirmou a filha de Zezé Di Camargo, aos prantos.

Em seguida, os confinados foram consolar a sister. "Tá tudo bem, Wanessinha?", perguntou Juninho. "É o negócio do isqueiro. Me deu gatilho", desabafou a integrante do Camarote.

"Eu detesto que isso seja uma válvula de escape. Queria ter forças para falar: 'parou, isso aqui não me comanda'", disse Wanessa. "Isso aqui é uma pressão absurda! Qualquer válvula de escape dá para entender aqui...", declarou Alane. "É verdade", concordou a cantora.