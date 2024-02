DJ Buarque é marido de Bia Miranda - Reprodução/Instagram

O DJ Buarque, marido da influencer e ex-participante do reality “A Fazenda” Bia Miranda, foi acusado por um motoboy de agressão e de ter jogado o celular do trabalhador no chão.

Em vídeo que está circulando nas redes sociais, o entregador afirma que o DJ queria que ele subisse até a porta de seu apartamento para entregar o pedido. Quando o trabalhador se recusou, ele jogou o lanche no chão e se revoltou.

"Tô gravando, você me deu um tapa, tacou meu telefone na água. Você está errado, eu não sou obrigado a subir, eu não vou subir", disse o trabalhador filmando Buarque. "Está sendo gravado, falou que ia chamar um maluco de pistola. Me ameaçou e agora eu tenho provas, vou te denunciar seu otário, vou te processar".

"A prova aí, me esculachou, tacou meu telefone na água. A prova aí, deu um tapão na mão", completou o entregador, filmando o lanche da entrega espelhado pela portaria do prédio. Confira o vídeo completo: