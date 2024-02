Carolina Dieckmann declara torcida para Davi no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2024 10:22 | Atualizado 03/02/2024 10:23

A atriz Carolina Dieckmann usou seu perfil no Instagram na última sexta-feira (3) para revelar um recado que gostaria de mandar para o Davi, participante do BBB 24.

De acordo com a artista, que anunciou sua saída da TV Globo essa semana, ela gostaria de tranquilizar o brother e dizer para ele não temer disputar um paredão com os demais competidores.

"Será que alguém não pode avisar pro Davi, não sei, alguém que more perto do Projac, gritar ai do lado, alguém com helicóptero gritar lá de cima: 'Davi, você não precisa ficar aí do lado do big fone, amor, você pode ir para o paredão, que o Brasil não vai deixar você sair'. Entendeu meu lindo, entendeu meu calabreso", declarou Dieckmann.

O participante passou os últimos dias focado em atender o big fone e sua atitude foi considerada “desesperada” por Juninho e Wanessa Camargo. De acordo com a produção do reality show, o big fone tocará neste domingo (4) às 18h20 e deve conceder a imunidade para quem atendê-lo.