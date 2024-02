Rodriguinho no BBB 24 - Reprodução/Globoplay

Publicado 02/02/2024 19:15

Rodriguinho se envolveu em uma nova polêmica nesta sexta-feira (2) ao falar sobre uma atitude de Deniziane na última festa do BBB. O cantor repreendeu a sister por abraçar Xanddy Harmonia e sugeriu uma agressão física caso sua própria esposa tivesse a mesma atitude.

Em conversa com Fernanda, Giovanna Pitel e MC Bin Laden no quarto do líder, o cantor afirmou que Deniziane e Matteus não são casal e a prova seria o abraço que a participante deu no cantor durante o show. "Ela agarrou o Xanddy [do Harmonia do Samba] na frente dele", disse Rodriguinho. "Que besteira, era o Xanddy. Um abraço, ela é fã do menino", comentou Pitel.

"Não interessa. Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, já toma um boxe. Não existe isso. Respeito, postura", rebateu o cantor. "Que loucura é essa de vocês?", declarou Giovanna.

O discurso de Rodriguinho repercutiu nas redes sociais e internautas relembraram que o músico já foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Nanah Damasceno, em 2021.