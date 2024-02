Victor e Leo estão de volta aos palcos - Reprodução/Instagram

Victor e Leo estão de volta aos palcosReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 16:32

A dupla sertaneja Victor e Leo está de volta aos palcos. Após seis anos afastados da música, os artistas iniciaram uma nova turnê no dia 20 de janeiro e estão enfrentando dificuldades para divulgar o novo projeto na TV aberta.

De acordo com informações do F5, os músicos esperavam se apresentar em programas com auditório para promover seu retorno aos palcos e também a agenda de shows da nova série de apresentações. No entanto, programas da Globo, SBT e Record se recusam a dar espaço para os sertanejos, pois entendem que a presença da dupla poderia gerar uma repercussão negativa por parte do público.

O site ainda entrou em contato com a assessoria da dupla, que negou a informação. De acordo com a equipe dos artistas, eles não tiveram espaço na agenda para atender aos convites das emissoras em 2023. Além disso, a estratégia de divulgação do novo projeto não teria como foco a televisão. Entretanto, o F5 afirma que a dupla tentou negociar participações no final de 2023.

O motivo da recusa seria a lembrança do caso de violência doméstica de Victor Chaves. Vale lembrar que em 2017, a ex-mulher do músico, Poliana Bagatini, denunciou Victor por violência doméstica e declarou que foi chutada, jogada no chão e agredida psicologicamente pelo marido quando estava grávida do segundo filho do casal.

O cantor foi condenado em primeira instância a cumprir 18 dias de prisão em regime aberto em 2020 e também pagar uma indenização a Poliana de R$ 20 mil por danos morais. Os advogados do músico recorreram e o recurso ainda não foi julgado.