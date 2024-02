Wanessa Camargo em conversa com Juninho - Reprodução/Globoplay

Wanessa Camargo em conversa com JuninhoReprodução/Globoplay

Publicado 02/02/2024 15:34 | Atualizado 02/02/2024 15:45

Após ter uma conversa com Davi na área externa do BBB 24 nesta sexta-feira (2), Wanessa Camargo disse a Juninho que retira as críticas que fez ao brother. A cantora já havia afirmado que considera o baiano manipulador e maldoso.

"Eu vou falar pra cada que falei e chamei ele de manipulador. Vou falar: 'Gente, retiro. Não acho que é o caso'", declarou a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi no quarto gnomo.

A cantora contou que deixou claro que não se sente confortável com os momentos em que Davi fala alto e admitiu que errou ao associá-lo a pessoas que fizeram mal a ela no passado. "A situação que eu falei, que eu falei dele manipular para a maldade, porque eu não posso afirmar, entendeu Ju", iniciou.

Apesar da conversa amigável, Wanessa continuou fazendo críticas ao estilo de jogo do brother. “Continuo achando o jogo dele feio, errado em alguns momentos, continuo achando difícil acreditar que ele não lembra das coisas. Pontuei com ele bastante coisa”.

"Conectar a pessoas do meu passado que eram maldosas, eu não posso fazer isso. Acho que eu errei nesse sentido. Acho que rola um desespero de jogo, continuo achando", afirmou ela.

Em seguida, Wanessa e Juninho concluíram que o jogo de Davi é desesperado. "O desespero faz ele meter os pés pelas mãos", disse o brother. "Ninguém fica desesperado sem ter a convicção que errou também".