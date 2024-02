Luana Piovani e Dado Dolabella - Reprodução/Instagram

02/02/2024

O polêmico ator e músico Dado Dolabella não ficou em silêncio diante das acusações que vem recebendo nas redes sociais. Em comunicado, ele se defendeu das declarações de Luana Piovani, criticando veículos de comunicação que, segundo ele, foram influenciados por vídeos difamatórios.



Dado Dolabella alega que uma “senhora”, que seria Luana Piovani, tem incitado o público a rotulá-lo como criminoso e utiliza suas redes sociais para causar polêmica. O embate entre os dois ganhou destaque nas redes sociais e na mídia, com diversos internautas atacando o artista.



"Várias publicações mentiram após serem influenciadas por vídeos extremamente difamatórios e caluniosos de uma senhora [Luana] que incita o público a me chamar de criminoso e que volta e meia usa suas redes sociais para causar polêmica em benefício próprio", declarou Dado Dolabella.



Nos comentários, seguidores rebateram as falas do famoso. "Como sempre agindo contra as mulheres", confrontou uma internauta. Dado, prontamente, respondeu: "No caso da Luana, eu fui absolvido no STF pela ministra Rosa Weber. Estou apenas me defendendo das calúnias e de quem vem na onda dela", declarou o famoso.



Em seguida, o artista ainda criticou o posicionamento da atriz, supostamente alegando que ela não estaria pensando nas consequências dos seus atos: "Quem está agindo contra é ela, que esquece que eu tenho filha.. Mora comigo e depende de mim!", concluiu ele.



O embate nas redes sociais entre Dado Dolabella e Luana Piovani continua atraindo a atenção dos internautas, gerando debates sobre as consequências do uso das redes sociais para resolver conflitos pessoais.