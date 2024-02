Fala de Davi chega ao Real Madrid após vitória: 'calma, calabreso' - Foto: Reprodução

Publicado 02/02/2024 11:23 | Atualizado 02/02/2024 11:28

Davi Brito, o participante do BBB 24 que vem fazendo sucesso na web, conquistou as redes sociais com a expressão "calma, calabreso". Durante uma discussão com Lucas Henrique, o baiano citou a expressão que já ultrapassou as fronteiras do reality e foi citada por time de futebol internacional.



O Real Madrid, renomado clube de futebol espanhol, adotou os dizeres de Davi para celebrar a vitória de 2 a 0 contra o Getafe na La Liga. A postagem no Instagram mostra Vini Jr comemorando com Joselu, autor dos gols, e a legenda dispensa comentários.



"Calma, calabreso. Eles são nossos!", escreveu o time espanhol, celebrando a vitória com a fala do baiano, que vem dando o que falar nas redes sociais. No elenco do Real Madrid, além de Vini Jr, estão outros brasileiros como Rodrygo Goes, Vinicius Tobias e Éder Militão, que devem ter influenciado no uso da expressão.



Vale destacar que não é a primeira vez que o Big Brother Brasil impacta o cenário esportivo mundial. Em 2021, o time inglês Tottenham fez uma postagem em português no Instagram, relacionando o programa com a dupla de jogadores Harry Kane e Son Heung-min, além dos participantes Gil do Vigor e Sarah Andrade.



Além do time espanhol, quem também aderiu ao meme foi o próprio apresentador Tadeu Schmidt. O famoso iniciou o programa dessa quinta-feira (1º/2) com a frase “boa noite calabresos”, em seguida explicando a origem do meme e negando o suposto significado homofóbico citado por MC Bin Laden.