Carolina Dieckmann - Divulgação / TV Globo

Carolina DieckmannDivulgação / TV Globo

Publicado 02/02/2024 10:32 | Atualizado 02/02/2024 10:33





Em um emocionante comunicado, a atriz compartilhou memórias de sua jornada na emissora e agradeceu pela oportunidade de crescer profissionalmente. Os fãs, por sua vez, lamentaram a perda de mais um grande talento da Globo, expressando seus sentimentos nos comentários.



Entre as reações, alguns internautas destacaram o tempo significativo de trabalho de Dieckmann na emissora e começaram a especular sobre o montante que a atriz receberá. Dúvidas sobre o valor da rescisão ganharam destaque, com internautas especulando se seria uma "migalha" para a Globo, mas uma "fortuna" para telespectadores. Carolina Dieckmann surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída da Globo após três décadas de parceria. A notícia, divulgada nesta quinta-feira (1º/2), movimentou as redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados entre os internautas.Em um emocionante comunicado, a atriz compartilhou memórias de sua jornada na emissora e agradeceu pela oportunidade de crescer profissionalmente. Os fãs, por sua vez, lamentaram a perda de mais um grande talento da Globo, expressando seus sentimentos nos comentários.Entre as reações, alguns internautas destacaram o tempo significativo de trabalho de Dieckmann na emissora e começaram a especular sobre o montante que a atriz receberá. Dúvidas sobre o valor da rescisão ganharam destaque, com internautas especulando se seria uma "migalha" para a Globo, mas uma "fortuna" para telespectadores.

Alguns desejam saber o montante exato, enquanto outros se divertiram com a situação. "Eu queria o FGTS!", desejou outra. "Quanto fica? Curiosidade", perguntou mais uma. "eles trabalham por contrato PJ e nao por CLT, nao recebe recisao", afirmou uma terceira pessoa. "Podia errar a conta e transferir pra minha", brincou uma internauta.



Comentários sobre a natureza do contrato de trabalho na Globo surgem, esclarecendo que muitos artistas trabalham por contrato PJ e não por CLT. Porém, vale destacar que a atriz era uma das poucas que seguia com o devido regime trabalhista. Assim, a especulação sobre o valor da rescisão é válida.