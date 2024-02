Maisa Silva comemorando o aniversário de João Guilherme - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 21:01

Maisa Silva usou as redes sociais nesta quinta-feira (1º) para comemorar o aniversário de 22 anos do grande amigo, João Guilherme. Em seu perfil no Instagram, a atriz resgatou cliques ao lado do artista e celebrou os 10 anos de amizade.

"Uma vez você disse que queria viver a vida inteira comigo e eu estava olhando essas fotos agora e pensando que esse ano faz 1 década que nossos caminhos se cruzaram. Ainda bem que a gente tem aproveitado cada momento juntos", iniciou.

"É um privilégio dividir essa vida com você, te ver crescer em tamanho, talento e coração. Te ver conquistar tudo que almeja, te ver ser cada dia mais autêntico, lindo e estiloso", pontuou.

"Amo te ver brilhar! Feliz 22, da sua Anita, Joaoguinatica e sua melhor amiga", escreveu. "Te amo pra sempre".