Virgínia Fonseca com a mãe, Margareth Serrão - Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca com a mãe, Margareth SerrãoReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 19:37

Virgínia Fonseca usou as redes sociais nesta quinta-feira (1º) para mostrar uma troca de mensagens que teve com a mãe. Nos prints publicados nos Stories do Instagram, Margareth Serrão aparece pedindo para a filha pagar passagem para ela viajar.

"Eu paguei aqui no meu cartão, aí depois me envia o dinheiro, por favor", diz Margareth na conversa, afirmando que o valor de R$ 3.171,35. Em seguida, a influencer questiona o preço e ela responde: "Minha passagem para Arraial (risos), Você vai pagar ou eu (risos)". Na sequência, Virgínia confirmou que faria o pagamento.

"Agora aqui em casa está assim gente. Decide que vai viajar e pede alguém para comprar passagem e só o pix para eu fazer", declarou a mãe de Maria Alice e Maria Flor na publicação. “Mas tá certa! Me bancou até os 19… merece mesmo”.