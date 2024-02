Rico e Deolane Bezerra fazem as pazes após briga: ?Tempo de recomeçar? - Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Publicado 01/02/2024 17:24

Rico Melquiades surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (1º) ao anunciar que fez as pazes com Deolane Bezerra. Em seu perfil no Instagram, o ex-participante do reality "A Fazenda", da Record, mostrou um passeio de barco com a advogada.



Na galeria de fotos, os dois aparecem juntinhos em alto mar. "Sempre é tempo de recomeçar", escreveu Rico na legenda da publicação. "Mais que amigos, 'irmões'", brincou Deolane.

Nos comentários da postagem, o apresentador Lucas Guimarães declarou: "Gente, é tudo falsidade, tão nem se olhando no barco. Fizeram só a foto mesmo". "Cascavel e sucuri", disse também o influenciador digital Álvaro. "Aí sim", elogiou Lucas Selfie.



Relembre o desendimento de Rico Melquiades e as irmãs Bezerra



O conflito entre os dois começou após Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, publicar em suas redes sociais uma suposta conversa de Matheus Freire, namorado de Rico Melquiades, falando sobre um acordo entre os dois no relacionamento. A postagem insinuava que o campeão de A Fazenda 13 estava sendo traído pelo companheiro. Em seguida, Dayanne apagou a foto. "Como é muito promíscuo, baixo e sujo o print, eu tenho medo de cair meus Stories", explicou.



Os dois se encontraram durante um evento de São João e Rico foi conversar com advogada. O encontro acabou em uma briga envolvendo a irmã do influencer, Gabi Melquiades, e Dayanne contou que teve até um dente quebrado, além de arranhões.

Em janeiro, Rico e Dayanne foram flagrados em um evento e decidiram colocar um ponto final na confusão.

Nos cliques, é possível ver os dois se abraçando enquanto conversavam. Com isso, faltava apenas Deolane, que havia ficado do lado da irmã, fazer as pazes com o ex-peão.