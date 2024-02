Ao comemorar 43 anos juntos, web questiona idade da esposa de Bell Marques - Foto: Reprodução

Ao comemorar 43 anos juntos, web questiona idade da esposa de Bell Marques Foto: Reprodução

Publicado 01/02/2024 14:43

Os famosos Bell Marques e Ana Marques estão comemorando 43 anos de casados nesta quarta-feira (31). O cantor surgiu nas redes sociais para expressar a alegria da longa jornada ao lado de sua amada, revelando que o amor deles teve início no Carnaval. Porém, os fãs se questionam quantos anos ela tinha.



Em uma emocionante declaração, Bell Marques compartilhou a história de como conheceu Ana, que como o "tesouro mais valioso" que a vida lhe proporcionou. O cantor chama a esposa "eterna namorada" e "amor da minha vida", agradecendo por toda a felicidade que ela trouxe ao longo dos anos.



Porém, fazendo as contas dos 43 anos de casamento, internautas começaram a se perguntar a idade de Ana Marques quando conheceu o marido. “Ela tinha quantos anos quando se casou com ele?”, questionou uma seguidora. “43 anos juntos? Pela foto achei que a esposa dele tinha 40, aparentemente errei”, apontou outra.



“Casou , ganhou dinheiro e investiu para a mulher se cuidar e ficar lindíssima , enquanto os duros q não pagam um Big Mac além de largar a mulher ainda acha q tá bancando”, destacou uma internauta em meio às dúvidas dos fãs. Vale destacar que Bell Marques possui 71 anos, mas não se sabe a idade da esposa.