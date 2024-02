Carolina Dieckmann - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2024 12:11 | Atualizado 01/02/2024 12:32

Nesta quinta-feira (1º/2), Carolina Dieckmann foi mais uma artista de peso a surpreender com despedida da Globo. Ao anunciar o fim de seu contrato fixo com a emissora, após três décadas de parceria, a famosa deu o que falar na web.



Após compartilhar memórias de papéis e agradecer à emissora que a viu crescer profissionalmente, Carolina Dieckmann recebeu diversos comentários dos fãs. “Uma pena. Mais uma ótima ótima atriz que a Globo perdeu”, lamentou um internauta. “O último a sair apaga a luz”, brincou outro, devido à onda de demissões da emissora.



Diversos famosos também elogiaram a atriz: “Gratidão é o melhor sentimento, e sua história é pra sempre. Voe alto, pra onde vc quiser, e brilhe muito”, disse Eliana. “Linda, trajetória gigante”, reforçou Letícia Colin. “Que lindeza Carol, que texto mais lindo! Bons novos voos”, desejou Bruna Linzmeyer.



Carolina Dieckmann destacou a importância da Globo em sua formação como artista, enfatizando que foi na emissora que se tornou atriz. Ela expressou gratidão pelos talentos, professores e pelas oportunidades que a empresa proporcionou. Apesar do encerramento do contrato, a famosa declarou-se aberta a futuras colaborações.