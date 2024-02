Carlinhos Maia desabafa sobre falsidade após treta com Hytalo Santos - Foto: Reprodução

Carlinhos Maia desabafa sobre falsidade após treta com Hytalo Santos Foto: Reprodução

Publicado 02/02/2024 13:07

Recentemente, Carlinhos Maia foi alvo de intensos comentários nas redes sociais devido a um suposto desentendimento com Hytalo Santos. A polêmica surgiu após acusações de que o famoso teria plagiado conteúdo do influenciador.



Diante das alegações de Hytalo, Carlinhos Maia resolveu se pronunciar, afirmando que não precisa se comparar ou competir com ninguém. O influenciador deixou claro que cada um tem seu espaço e não vê necessidade de rivalidades.



Em meio ao embate público, Carlinhos Maia fez um desabafo enigmático em seu Instagram, onde destacou o pior tipo de pessoa: "Aquelas falsas, que olham nos olhos, são doces, mas por trás são a escória da humanidade."



O youtuber enfatizou sua repulsa por pessoas falsas, destacando que é pior do que lidar com invejosos. Nas redes sociais, muitos internautas interpretaram as falas de Carlinhos como uma possível indireta para Hytalo Santos.



“O Carlinhos pode ter muitos defeitos, mas eu sou 100% a favor dele se for pra ir contra aquele Hytalo!”, afirmou uma internauta. . “Esse Hytalo parece ser uma pessoa horrorosa”, criticou outra pessoa.