Neymar e mãe do suposto terceiro filho do jogadorFoto: Reprodução

Publicado 01/02/2024 14:14 | Atualizado 01/02/2024 14:15

A relação virtual entre Neymar Jr. e Amanda Kimberlly tomou um novo rumo, evidenciado pelo "unfollow" no Instagram. O jogador de futebol e a suposta mãe do seu terceiro filho já não se seguem nas redes sociais, alimentando rumores em torno da polêmica.



A modelo Amanda Kimberlly esteve no centro das atenções por supostamente estar grávida do terceiro herdeiro de Neymar Jr. Desde que a gestação foi exposta, a influencer fez um ‘detox’ das redes sociais. Ela voltou para o seu perfil no Instagram na última terça-feira (30), mas agora já não segue o jogador na plataforma.



Compartilhando um carrossel de imagens variadas, a última publicação de Amanda mostrou momentos diversos da modelo e sua vista na praia. "Perto do mar a gente é mais feliz", destacou ela. O post marca sua primeira aparição na web após a revelação pública de sua gravidez.



Neymar Jr. já pai de Davi Lucca e Mavie, frutos de relacionamentos anteriores. Nas redes sociais, internautas seguem comentando sobre a polêmica: “DNA só pode ser feito depois que a criança nasce, né?”, perguntou uma seguidora. “Não parou de seguir, o Neymar bloqueou ela”, afirmou outro sobre o “unfollow”.