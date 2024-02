Rodriguinho e Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 01/02/2024 12:31 | Atualizado 01/02/2024 12:31

Após confusão entre Davi Brito e MC Bin Laden, a tensão no BBB 24 atingiu um novo patamar. Rodriguinho, envolvido no embate, reafirmou sua vontade de agredir o brother, sendo contido por Wanessa e outros aliados no quarto.



Juninho, tentando apaziguar a situação, aconselhou o pagodeiro a manter a calma, destacando que Davi já estava "queimado" com toda a casa. Wanessa também interveio, pedindo para Rodriguinho relaxar, já que na visão da artista a violência não seria uma solução.



“Eu vou quebrar ele”, afirmou Rodriguinho. “Ele é muito folgado, vai apanhar [...] É um menino, mas tá com uma atitude muito de otário. Ele tá fazendo isso porque tá querendo provocar”, apontou o cantor.



Além das ameaças de agressão, na madrugada desta quinta-feira (01), Rodriguinho revelou um plano de denunciar Davi no confessionário. Juninho concordou, sugerindo que, se todos denunciassem, o brother poderia ser eliminado do BBB 24.



Porém, os internautas não compactuam com o posicionamento dos participantes. “Provoca como gente? Cantando, dançado, sorrindo, existindo?”, questiona uma seguidora. “Engraçado que ele ameça de bater no cara e ninguém quer denunciar me poupe viu”, criticou outra.