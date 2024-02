Ex-BBB Antonio Rafaski - Foto: Reprodução

Ex-BBB Antonio RafaskiFoto: Reprodução

Publicado 01/02/2024 09:21 | Atualizado 01/02/2024 09:23

Na noite dessa quarta-feira (31), Antonio Rafaski emitiu uma nota oficial sobre a recente acusação de abuso sexual feita pela modelo Janaína Ana Silva . O ex-BBB nega as alegações e afirma já estar tomando as medidas legais necessárias.No pronunciamento, Rafaski confessa surpresa e indignação diante das acusações. Ele revela que esteve com Janaína não apenas na data mencionada, mas em diversas ocasiões, destacando detalhes que, segundo ele, contradizem as falas da modelo.O ex-BBB questiona a veracidade das provas apresentadas por Janaína, ressaltando que as evidências não constam em nenhum órgão da Justiça. Rafaski alega que a modelo já se envolveu em situações semelhantes em 2021, com outro caso que resultou em arquivamento e indenização por danos morais.Em uma entrevista exclusiva ao Glow News, Antonio Rafaski reforça sua inocência, classificando a denúncia como infundada e ressaltando a importância de ouvir ambos os lados. Ele adverte sobre os danos irreparáveis causados por acusações sem fundamentos e a necessidade de apuração pela justiça.Vale destacar que não é a primeira vez que o ex-BBB enfrenta alegações de abuso sexual. Em 2019, a youtuber Vitoria Castro o acusou durante um passeio de navio. Na época, ele emitiu uma nota esclarecendo que as acusações foram arquivadas por falta de provas, evidências e testemunhas.O influenciador encerrou reiterando que desconhece os motivos por trás das acusações de Janaína. Inclusive, ele demonstra estar tranquilo com o processo e lamenta que casos como esse possam descredibilizar a luta contra a violência à mulher.