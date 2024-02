MC Sabrina - Reprodução do Instagram

MC SabrinaReprodução do Instagram

Publicado 01/02/2024 08:33

MC Sabrina, uma das pioneiras do funk carioca, ainda não retornou oficialmente à cena musical, mas os indícios apontam que a famosa volta em breve. O DJ Batata revela: "Ela me mandou mensagem querendo gravar, e a gente combinou se sentar e conversar", confirmando a teoria.

Enquanto os seguidores aguardam ansiosos pelo retorno musical, Sabrina adota um novo estilo de vida. Nas redes sociais, a funkeira compartilha sua rotina, incluindo idas à praia, corridas com seu cachorro no Aterro do Flamengo e saídas com amigos pela Lapa.

Num desses passeios, MC Sabrina cruza com MC Cacau, uma veterana do funk, despertando a torcida dos fãs por um feat. Recentemente, a funkeira surpreendeu ao fazer uma participação especial na roda de samba do Arlindinho, no Beco do Rato.

No último fim de semana, a cantora foi vista assistindo ao show de Marcelo D2, acompanhada por Danton Hugo, suposto affair. Apesar do retorno às redes sociais, a funkeira prefere negar ser a MC Sabrina quando reconhecida na rua.

Para quem não lembra, em abril de 2023, Pocah expressou sua preocupação com a artista, relatando tentativas frustradas de contato. A hashtag #FreeMCSabrina ganhou força no Twitter, com famosos se mobilizando para investigar o aparente "sumiço". A família da MC então divulgou um laudo médico indicando que ela sofre de transtorno bipolar.