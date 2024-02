Gaby Amarantos - Reprodução/Instagram

Gaby AmarantosReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 10:39

Gaby Amarantos recentemente provocou uma polêmica ao criticar a música "Macetando" de Ivete Sangalo com Ludmilla. Apontada por muitos como o hit do carnaval, a cantora mandou uma suposta indireta para o silgle.



Um mês após desentendimento com Pitty, Gaby Amarantos voltou a alfinetar uma colega de profissão, desta vez, a renomada Ivete Sangalo e, de quebra, a funkeira Ludmilla. Nas redes sociais, ela comentou ter saudades de um "hit espontâneo de Carnaval".



A provocação gerou reações intensas dos internautas, que perceberam a indiferença da cantora em relação ao sucesso de Ivete e Ludmilla. “Era bom aprender a escrever ESPONT NEO antes de criticar!”, apontou um internauta, já que Gaby escreveu “expontâneo”. “Falou a mulher de um hit só!”, criticou outro.



A polêmica aumentou quando a cantora se pronunciou, negando rivalidade e elogiando Ivete Sangalo e Ludmilla. Na ocasião, ela aproveitou para anunciar sua participação como comentarista no Grammy na TNT. "Veveta é muito querida e maravilhosa", afirmou.



No entanto, ela insinuou que há aspectos nos bastidores da indústria musical que o público desconhece, sem detalhes. Esta não é a primeira vez que Gaby Amarantos se envolve em polêmicas online, lembrando-se da crítica a Pitty em dezembro. Seus posicionamentos continuam a dividir opiniões.