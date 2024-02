MC Ryan SP informa fãs sobre tentativa de assalto - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 21:36 | Atualizado 01/02/2024 21:42

MC Ryan SP contou nesta quinta-feira (1º) que bandidos tentaram invadir sua mansão localizada em Mogi das Cruzes, em São Paulo. De acordo com o cantor, os criminosos invadiram a casa vizinha e seu imóvel seria o próximo.

"Aconteceu um bagulho muito sério, certo rapaziada. Ontem, no período da madrugada, aqui no meu condomínio, alguns bandidos pularam numa casa aqui de um vizinho meu", relatou nos Stories do Instagram. Segundo o músico, os criminosos fizeram os donos do imóvel de refém e roubaram seus pertences, como joias.

"E nesse meio trajeto deles, colocaram o pessoal de refém dentro do carro e vieram até minha casa. O objetivo deles, segundo o que o condomínio passou, é que eles queriam entrar aqui em casa. E não entrou na minha casa porque eu ando com segurança".

MC Ryan conta que sua mansão só não foi invadida por ter um forte esquema de segurança armados. "Nas câmeras aparece eles passando pela frente da casa do Ryan, mas não pararam porque na casa dele tem a sempre seguranças lá na frente", diz mensagem compartilhada pelo cantor no Instagram. "O segurança da padrão avistou os bandidos e deu tiros, na mata tem sangue e não sabem se foi dos tiros ou se cortaram na cerca".