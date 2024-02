Whindersson Nunes - Leo Franco / AgNews

Publicado 02/02/2024 09:29



O humorista Whindersson Nunes está envolvido em uma nova polêmica nas redes sociais, desta vez por compartilhar o desejo de ser pai. O famoso causou agitação entre os internautas ao mencionar a possibilidade de uma barriga solidária. Para quem não lembra, o humorista enfrentou a perda prematura de um filho com Maria Lina.



No X, antigo Twitter, Whindersson questionou a viabilidade da barriga solidária para pais solteiros no Brasil. Uma internauta expressou sua opinião de forma contundente, sugerindo que o comediante buscava apenas uma "incubadora humana", levantando questionamentos sobre sua vida amorosa.



“Eu me recusava a acreditar que as relações dele não davam certo porque ele só queria uma mulher para parir. Mas depois dessa, eu tive a confirmação. O miserável só quer uma incubadora humana para gerar sua prole”, criticou a usuária. O comentário logo foi seguido de outras opiniões semelhantes.



“Ele não quer uma namorada, não quer uma esposa, não quer constituir família. Um homem na posição dele pode escolher uma mulher pra isso na nossa sociedade. Só quer fazer um filho, o que torna tudo mais estranho, porque na situação dele apareceriam muitas mulheres dispostas a isso também”, afirmou outra seguidora.



Em meio à discussão, alguns internautas ressaltaram a existência de milhares de crianças brasileiras esperando por adoção. “E o que tem a ver com a MINHA experiência de perder um filho, e querer gerar da mesma?”, questionou Whindersson. “Com todo respeito, você perdeu um feto que não tava 100% desenvolvido então respeita as crianças que estão pra adoção e em situação de abandono”, criticou outra.