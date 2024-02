Luigi Baricelli em entrevista ao "Melhor da Tarde", da Band. - Reprodução/YouTube

Publicado 02/02/2024 17:48

Luigi Baricelli revelou que tinha síndrome do pânico enquanto estava ao vivo na TV Globo apresentando o programa "Vídeo Show". De acordo com o artista, a rotina era "viciante", mas afetou sua saúde mental.

"Eu fazia o Video Show com síndrome do pânico, ninguém sabia. E eu conseguia fazer ao vivo. Como a gente consegue entrar e falar? Sabe o que eu sentia? Quando a gente entra no palco, a mágica acontece", contou em entrevista ao "Melhor da Tarde", da Band, exibido na última quinta-feira (2).

"É como se fosse uma evocação. Eu ficava muito bem e quando terminava a bateria acabava. A gente acaba ficando em uma bolha e você sobrevive dela", detalhou Baricelli.

O artista também refletiu sobre a glamourização do trabalho na televisão e como essa rotina intensa pode prejudicar a saúde das pessoas se não for controlada.

"A TV é algo viciante, é gostosa aquela adrenalina. Tem um processo de criação bem interessante. É estressante, mas viciante. Tem que tomar cuidado nesse processo, porque aí você fica só na dedicação e esquece o lado pessoal. Aquilo te suga", completou.