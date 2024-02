Mamma Bruschetta fala sobre internação - Reprodução/Instagram

Mamma Bruschetta fala sobre internaçãoReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 18:30

Mamma Bruschetta está internada na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, há cinco dias e deu detalhes sobre seu estado de saúde. A apresentadora precisou voltar ao pronto-socorro da unidade 10 dias após sua última internação com queixa de falta de ar.

“Ainda estou no hospital, tive uma pneumonia viral há umas duas semanas, com arritmia e fiquei no hospital dez dias. Voltei a trabalhar na Rádio Metropolitana porque ainda estamos de férias na Band, e, no domingo passado, comecei a ter canseira de novo”, contou em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A apresentadora também detalhou os motivos de sua internação na última segunda-feira (29). “Eu vim pro hospital e estou internada na UTI porque deu uma complicaçãozinha e teve que cuidar tudo de novo", explicou. "Mas estou muito bem, viu? Estou tomando meus remédios, já vou sair da UTI qualquer hora dessas”.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Hospital São Luiz Itaim informou na última quinta-feira (1º) que "foi identificado um quadro infeccioso, já em tratamento e com evolução positiva do quadro clínico". Por fim, Mamma tranquilizou os fãs: “Estou muito bem medicada, o hospital é maravilhoso e tá tudo bem. Eu não tô à beira da morte ainda, tá?”, declarou.