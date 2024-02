Treta no Carnaval: Mulher Abacaxi deixa cargo de rainha da União de Maricá - Foto: Divulgação

Treta no Carnaval: Mulher Abacaxi deixa cargo de rainha da União de Maricá Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2024 18:39

A uma semana para o desfile da Série Ouro, Marcela Porto, a Mulher Abacaxi não vai reinar mais na União de Maricá, da Série Ouro, do carnaval carioca. A coluna descobriu que hoje seria a coroação da empresária. Inclusive, o dinheiro da fantasia foi devolvido hoje.



Procurada, a caminhoneira e influenciadora preferiu não dizer o que a levou a não desfilar mais na escola de samba.



"Prefiro não dar detalhes. Eu continuo amando e torcendo por todos de lá. Saio sem ressentimentos", disse.



Mas Marcela não vai ficar de fora do Sapucaí. Ela é musa da "Em Cima da Hora", também pela Série Ouro. "Agora, vou me dedicar totalmente à escola. Usarei uma fantasia linda e ousada. Também sou rainha de bateria da Chatuba de Mesquita e Vila Kennedy que desfilam na Intendente Magalhães", finaliza.