Tati Quebra Barraco com o marido, Fábio - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 21:31

Tati Quebra Barraco usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para explicar os motivos de evitar mostrar o rosto do marido na internet. A cantora é casada há 23 anos com Fábio.

Com bom humor, ela falou sobre a reação das pessoas ao descobrirem que ela vive um relacionamento de longa data. "Hoje eu tenho um marido, casada há 23 anos. Muitas pessoas não sabem. Eu postei agora aniversário do meu marido em novembro, o mundo ficou um pouco chocado. Mas eu posto só ele uma vez no ano que não dou carne para banquete", explicou. Confira:

Em novembro de 2023, Tati fez uma declaração especial para comemorar o aniversário de Fábio e publicou uma foto com o amado. "Dia do meu boy. Feliz aniversário, obrigada por todos esses anos de matrimônio e companheirismo. Te amo. Desculpa Tati Quebra Barraco, mas a Tatiana escolheu amar", escreveu a MC no Instagram.