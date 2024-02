Após casa da família ser alagada, Ex-BBB Camilla de Lucas vai ao Baile da Vogue com fantasia de R$ 500 - Foto: Repreodução

Após casa da família ser alagada, Ex-BBB Camilla de Lucas vai ao Baile da Vogue com fantasia de R$ 500Foto: Repreodução

Publicado 04/02/2024 14:55 | Atualizado 04/02/2024 15:02

Aconteceu neste sábado (03), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Baile da Vogue 2024, evento de pré-carnaval. Entre os famosos e convidados presentes, estava a ex-BBB Camilla de Lucas.



Com o tema Galácktika, os convidados capricharam no quesito criatividade, e Camila foi uma das que chamou a atenção na web. Diferente de muitos que gastam uma pequena fortuna em suas roupas, a ex-BBB revelou que investiu apenas R$ 500 reais no modelito.



Nas redes sociais, a famosa fez um breve relato do que a fez não gastar muito em uma fantasia luxuosa.



"Queria contar uma coisa pra vocês, eu resolvi ir com um look de até R$ 500,00 para o baile pq recebi um orçamento do outro look que eu ia usar, bem na semana que a casa da minha família alagou em Nova Iguaçu. E que era muito fútil gastar dinheiro em look e ficar no evento 3 horas, sendo que com aquele valor o povo mobiliava a casa. É isso…", escreveu.