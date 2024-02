Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 08:21 | Atualizado 05/02/2024 08:21

Virginia Fonseca está aproveitando dias de descanso em uma mansão luxuosa em Mangaratiba, onde compartilha momentos com a família. Neste domingo (04), ela levou suas filhas para se aproximar do lago e alimentar os peixes, mas um incidente inesperado ocorreu.



Enquanto registrava o passeio em suas redes sociais, Virginia acabou deixando seu celular cair no lago. O perrengue chique foi documentado nos stories, onde, inicialmente, ela mostra suas filhas alimentando os peixes antes do incidente. Em seguida, o celular da empresária escorrega de suas mãos e vai parar na água.



A situação rendeu registros engraçados, mostrando que imprevistos também podem acontecer para a influencer. Porém, não foi Virginia quem resolveu o problema. Um dos funcionários da famosa entra no lago para resgatar o celular submerso. Após alguns arranhões nas pedras, ele recupera o aparelho.



Nos comentários de uma publicação que divulgou o momento, internautas se divertiram com a situação. “Pelo meu emprego eu dou minha vida graças a Deus”, declarou a página Alfinetei. ““Funcionário”? Aiai . Ele é amigo dela, tá 24h junto”, apontou uma saguidora. “Ridículo, constrangedor e humilhante”, criticou outra.