Távila e Luva de Pedreiro anunciaram a gravidez em agosto deste anoReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2024 10:00

A influencer Tavila Gomes surpreendeu os seguidores ao revelar o nome escolhido para seu bebê e compartilhar detalhes encantadores do quartinho. Inicialmente, havia sido cogitado Cristiano Ronaldo, mas agora a certeza é que o pequeno se chamará Davi.



Luva de pedreiro, pai do bebê, havia mencionado anteriormente o nome Cristiano Ronaldo, em homenagem ao famoso jogador de futebol. No entanto, parece que a mãe decidiu por um nome diferente, optando por Davi para o novo membro da família.

Vale destacar que a influenciadora pretende ter um parto normal, ressaltando o desejo por uma experiência tranquila. Nas redes sociais, internautas reagiram ao nome do pequeno: “Ela mudou o nome da criança de última hora”, afirmou uma. “Eu fiz o mesmo. O pai escolheu, aí separei dele grávida. Fui lá e troquei o nome”, contou outra.



A influencer está no nono mês de gestação, e a expectativa para a chegada do bebê é evidente. Compartilhando a decoração do quartinho, Távila mostrou a atmosfera acolhedora preparada para receber o pequeno Davi, encantando os seguidores.